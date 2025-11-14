Dev bankadan altın fiyatları için çarpıcı tahmin! Ralli şimdi başlıyor

Dünyanın en büyük ikinci bankası olarak kabul edilen Bank of America (BofA), altın piyasasına ilişkin yayımladığı son değerlendirmede dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Rapora göre, 2023–2025 döneminde merkez bankalarının gerçekleştirdiği altın alımları tarihi seviyelere yaklaşarak fiyatlar için kalıcı bir destek oluşturdu.