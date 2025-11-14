Dev bankadan altın fiyatları için çarpıcı tahmin! Ralli şimdi başlıyor
Altın fiyatları için dalgalanma devam ediyor. Elinde altın olan yatırımcılar yeniden rekorun kırılıp kırılmayacağını merak ediyor. Uzmanlar altının uzun vadede kazandırmaya devam edeceğini söylüyor. dünyanın en büyük ikini bankası olarak kabul edilen Bank of America (BofA) ise altın fiyatlarında yükselişin daha yeni başladığını ve yeniden büyük rekorların kırılacağını belirtiyor. Uzmanlara göre ons altında gerçekleşen bu rekor gram altın fiyatlarını da uçuracak.
Dünyanın en büyük ikinci bankası olarak kabul edilen Bank of America (BofA), altın piyasasına ilişkin yayımladığı son değerlendirmede dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Rapora göre, 2023–2025 döneminde merkez bankalarının gerçekleştirdiği altın alımları tarihi seviyelere yaklaşarak fiyatlar için kalıcı bir destek oluşturdu.
Bank of America, altın fiyatlarındaki son yükselişin olağandışı olmadığını belirterek, rallinin devam edeceğini ve metalin 2026 yılına kadar ons başına 5.000 dolara ulaşmasını beklediklerini açıkladı.
BofA analistleri, küresel ekonomide 2025 son çeyreğinden 2026’ya uzanan dönemin altın açısından “benzersiz bir fırsat penceresi” sunduğunu belirtirken, faizlerin gevşeyeceği, doların zayıflayacağı ve jeopolitik risklerin artacağı bir ortamın altın için son yılların en güçlü makro zemini olduğunu vurguladı.
Banka, faiz görünümünün yumuşaması, jeopolitik risklerde süregelen artış ve merkez bankalarının rekor seviyeye ulaşan altın alımlarını modellemelerinin en önemli gerekçelerinden biri olarak gösterdi. Rapora göre, 2023–2025 arasında merkez bankalarının gerçekleştirdiği altın alımları tarihi seviyelere yaklaşarak fiyatlarda kalıcı bir destek oluşturdu.