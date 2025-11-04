Dev banka net oran verdi! Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrete yapılacak zam vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kişi ve kurumlarda yeni zamla ilgili tahminlerini güncellemeye devam etti.
ABD'nin dev bankası JPMorgan Türkiye'ye dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Banka enflasyon ve faiz tahminlerinin yanı sıra asgari ücrete ilişkin de değerlendirmede bulundu.
İşte JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik imzalı değerlendirmeden öne çıkanlar!
ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ!
Asgari ücretle ilgili görüşme trafiğine dikkat çeken raporda "2026 sonu için öngördüğümüz %23’lük enflasyon tahmininde yukarı yönlü riskler görüyoruz; bunun başlıca nedeni, 2025’te beklenenden yüksek gerçekleşen TÜFE’nin 2025 yılı ücret müzakerelerini etkileyebilecek olmasıdır” denildi.
TÜİK’in ekim ayı için açıkladığı aylık yüzde 2,6’lık enflasyon oranı, Bloomberg’in yüzde 2,8 ve JPMorgan’ın yüzde 2,7 düzeyindeki tahminlerinin bir miktar altında gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık enflasyon ise, eylüldeki yüzde 2,7 seviyesinden ekim ayında yüzde 2,2’ye geriledi.