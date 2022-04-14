Deutsche Bank'tan kritik karar! FETÖ'cülerin hesaplarını kapatıldı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Almanya'da yaşayan en önemli üç isminin Deutsche Bank hesaplarına erişim engellendi.

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TÜRKİYE'den kaçan Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup isimlerin sığındığı ülkelerin başında gelen Almanya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman gazetesi Die Welt'ın haberine göre; ülkenin en büyük bankası Deutsche Bank, FETÖ ilişkili üç kişinin hesabını kapattı. Banka, hesapların kapatıldığını FETÖ'cülere yazılı olarak bildirdi.

Takma isimler kullanıldı

Ancak kişilerin isimleri yazılmadığı gibi sadece birinin takma ismi kullanıldı. Bir şahıs için 'Murat Demir' takma ismi kullanılırken hesapları kapatılan üç FETÖ'cünün Aralık 2021'den beri Türkiye'nin kara listesinde yer aldıkları kaydedildi.

Türkiye'nin baskısı etkili oldu

Haberde Türkiye'nin baskısının etkili olduğu ve bu baskı nedeniyle Almanya'daki FETÖ'cülerin hesaplarının kapatıldığı da iddia edildi. FETÖ'cülerin ayrıca uluslararası finansal bilgi veri tabanı World Check'te kayıtları olduğu öğrenildi.