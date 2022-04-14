BIST 2.475
DOLAR 14,61
EURO 15,81
ALTIN 926,00
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Deutsche Bank'tan kritik karar! FETÖ'cülerin hesaplarını kapatıldı

Deutsche Bank'tan kritik karar! FETÖ'cülerin hesaplarını kapatıldı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Almanya'da yaşayan en önemli üç isminin Deutsche Bank hesaplarına erişim engellendi.

Abone ol

TÜRKİYE'den kaçan Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup isimlerin sığındığı ülkelerin başında gelen Almanya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman gazetesi Die Welt'ın haberine göre; ülkenin en büyük bankası Deutsche Bank, FETÖ ilişkili üç kişinin hesabını kapattı. Banka, hesapların kapatıldığını FETÖ'cülere yazılı olarak bildirdi.

Takma isimler kullanıldı
Ancak kişilerin isimleri yazılmadığı gibi sadece birinin takma ismi kullanıldı. Bir şahıs için 'Murat Demir' takma ismi kullanılırken hesapları kapatılan üç FETÖ'cünün Aralık 2021'den beri Türkiye'nin kara listesinde yer aldıkları kaydedildi.

Türkiye'nin baskısı etkili oldu
Haberde Türkiye'nin baskısının etkili olduğu ve bu baskı nedeniyle Almanya'daki FETÖ'cülerin hesaplarının kapatıldığı da iddia edildi. FETÖ'cülerin ayrıca uluslararası finansal bilgi veri tabanı World Check'te kayıtları olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Doğal gaz krizini bitirecek çözüm Türkiye'nin yanı başında! Azerbaycan tedariki artıracak
Doğal gaz krizini bitirecek çözüm Türkiye'nin yanı başında! Azerbaycan tedariki artıracak
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
PKK/KCK üyesi Abdulkerim Yılmaz MİT tarafından getirildi
PKK/KCK üyesi Abdulkerim Yılmaz MİT tarafından getirildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki
İstanbul'da öğrenci biletine gelen yüzde 40 toplu ulaşım zammını İBB ödeyecek! AK Parti dediğini yaptı
İstanbul'da öğrenci biletine gelen yüzde 40 toplu ulaşım zammını İBB ödeyecek! AK Parti dediğini yaptı
Antalya'da deprem oldu! Vatandaş panik yaşadı AFAD'dan açıklama geldi
Antalya'da deprem oldu! Vatandaş panik yaşadı AFAD'dan açıklama geldi
Slovakya'da Bayraktar SİHA almak için görüşmelere başladı
Slovakya'da Bayraktar SİHA almak için görüşmelere başladı
Trafikte dehşet saçtı! Çekiçli saldırgan kendini böyle savundu
Trafikte dehşet saçtı! Çekiçli saldırgan kendini böyle savundu
Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Bebeklerin hastanede kimliğinin verilmesi uygulaması başladı
Bebeklerin hastanede kimliğinin verilmesi uygulaması başladı