Detaylar belli oldu! Ucuz kredi desteği başlıyor kimler başvurabilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı mikro işletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteği 1 Temmuz'da başlıyor. Toplam 714 bin işletmenin yararlanması beklenen destek kapsamında ilk planda 3.8 milyar lira toplamda 10 milyar liralık finansman sağlanacak.
Mart ayındaki işçi sayısı 50'nin altında olan özel sektöre ait işletmelere Hazine garantisiyle kamu bankalarından kredi kullandırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan takvime göre istihdam kredisine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:
Ekonomi Reform Paketi kapsamında küçük işletmelere ilave istihdam, diğer işletmelere de nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanların işe devamı durumunda yararlanacağı destek uygulamasında kredi desteği Perşembe günü başlıyor.
Kimler başvuracak?
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Kredi destek paketi likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmaları kapsıyor. Kredi programından nakdi ücret desteğinden yararlanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işveren de yararlanacak. Kullanımı için yeni istihdam koşulu bulunuyor.
Ne kadar destek verilecek?
Bir işçi için sağlanacak destek tutarı aylık bin 341 lira, yıllık da 16 bin 92 lira olacak. İlave istihdama destek kredi 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz olacak. Kredi Garanti Fonu destekli kullandırılacak. Fonun üstleneceği maliyet yaklaşık 1.6 milyar lira olacak. Bu kapsama giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak.