Derya Uluğ'dan Asil Gök'e çok özel paylaşım! Romantik kutlama...
Derya Uluğ dolu dizgin aşk yaşadığı Asill Gök ile yayınladığı fotoğraflaar ile sosyal medyayı salladı. Sahne performansı ile konuşulan ikili bu kez özel paylaşımları ile gündemde...
Pop müziğin sevilen ismi Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök’ün doğum gününü sosyal medyada paylaştığı romantik bir fotoğrafla kutladı. Ünlü çiftin aşk dolu pozu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen 39 yaşındaki başarılı şarkıcı, 1,2 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisine olan sevgisini bir kez daha gösterdi.
Kalp emojisiyle yaptığı doğum günü kutlaması, takipçileri tarafından “yılın en romantik paylaşımı” olarak yorumlandı.
Derya Uluğ ve söz yazarı Asil Gök, yıllardır süren ilişkileriyle magazin dünyasında örnek çiftler arasında gösteriliyor. İkilinin birlikte verdikleri pozlar ve sahne arkası kareleri sık sık sosyal medyada gündem oluyor.