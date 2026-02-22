Derya Uluğ'a doğum gününde anlamlı teklif! Ünlü şarkıcı şoke oldu...

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, doğum günü kutlamasında sevgilisi Asil Gök'ten evlilik teklifi aldı. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan çiftin bu mutlu anı, gecenin en özel anlarından biri oldu. Teklifi kabul eden Uluğ, sosyal medyada tebrik yağmuruna tutuldu.