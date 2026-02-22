Derya Uluğ'a doğum gününde anlamlı teklif! Ünlü şarkıcı şoke oldu...
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ doğum gününde hayatını değiştirecek bir teklif aldı. 10 Yıldır birlikte olduğu Asil Gök bu özel günde güzel şarkıcıya evlilik teklifinde bulundu.
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, doğum günü kutlamasında sevgilisi Asil Gök'ten evlilik teklifi aldı. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan çiftin bu mutlu anı, gecenin en özel anlarından biri oldu. Teklifi kabul eden Uluğ, sosyal medyada tebrik yağmuruna tutuldu.
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, yeni yaşını kutladığı özel gecede hayatının en anlamlı sürprizlerinden birini yaşadı. Uluğ'un yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök, doğum günü kutlaması sırasında evlilik teklifinde bulundu.
ROMANTİK ANLAR YAŞANDI
Yakın dostlarının da bulunduğu kutlamada Asil Gök'ün diz çökerek yaptığı teklif, geceye damga vurdu. Büyük mutluluk yaşayan Derya Uluğ'un teklife "Evet" yanıtını verdiğini sosyal medya hesabında "I Said Yes" (Evet dedim) diyerek duyurdu.
Çiftin o anları davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.