Derya Uluğ Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin ardından açtı ağzını yumdu gözünü!

"RUH YOK, İSTEK YOK, YOK KERE YOK"

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Derya Uluğ, Fenerbahçe'nin performansını eleştirerek, "İlk dokunuşlar çok kötü, top çalma yok, rakibi rahatsız etme yok, doğal olarak rakibin çekinmesi de yok. Her maçın en iyi oyuncusu stoper Skriniar. Demek ki baskılı ofansif oyun yok, sahada oyun kurucu yok. Eskiden en büyük silahımız olan duran toplardan tehlike yaratma yok. En önemlisi ruh yok, istek yok. Yok kere yok!" ifadelerini kullandı.