Derya Tuna ve komşusunu davalık eden o kavganın görüntüsü ortaya çıktı

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kavga eden tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kavgada Uğur Şen'in kolu kırılırken karşı taraftan da bir kişinin burnu kırıldı.