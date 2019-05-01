Derya Tuna ile yeniden mi birlikte İbrahim Tatlıses büyük pot kırdı

Tatlıses, yeni açtığı iş yeriyle ilgili de, “Ben yemediğimi yedirmem. Bugüne kadarda öyle yaptım. Babam bana söylemişti. Demişti ki; ‘Baba bu kuzu ciğeri neden alıyorsun, çok pahalı, dana ciğeri alalım?’ dedim. ‘Oğlum sende yiyorsun’ dedi. O günden bugüne 9 yaşındaydım o zamanlar aklımda kalmış. Baba mesleğim ciğercilik” şeklinde aktardı.