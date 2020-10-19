Derya Tuna açıkladı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğünü olmayacak
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nişanlandı. Derya Tuna, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı, düğün olmayacağını söyledi.
İdo Tatlıses, uzun bir süredir beraber olduğu sevgilisi Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda ilk adımı attı ve önceki gün ikili nişanlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle kız isteme töreni ve nişan aile arasında yapıldı.
Şarkıcı İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuna, oğlunun düğün tarihi ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi:
"Covid-19 sebebi ile düğün yapmayacağız, yakın dostlarımızın katılımı ile Aralık ayında nikah töreni yapmayı planlıyoruz. Malum zaman kısıtlı hanımların hazırlanması uzun sürüyor, bu sebepten alışveriş turları başladı."
Öte yandan şarkıcı İdo Tatlıses, mutlu haberi sosyal medya hesabından "Aldık gitti" paylaşımı ile duyurmuştu.