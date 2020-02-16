Derya Can Göçen kimdir yaşı kaç Survivor Ünlüler'de evli mi eşi ve çocukları kimdir?
Survivor 2020'de Ünlüler -Gönüller kıyasıya yarışacak. Dominik'e gidecek ve Survivor Ünlüler kadrosunda yarışacak isimlerden biri de Dünya serbest dalış rekortmeni ve aynı zamanda milli sporcu Derya Can Göçen oldu. 40 yaşındaki Derya Can Göçen aslen Çanakkale doğumlu ve 2 çocuk annesi
Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de sporcu Derya Can Göçen oldu. Survivor 2020 Ünlüler'in en iddialı isimlerinden biri olarak gösterilen Derya Can Göçen aslen Çanakkale doğumlu ve 40 yaşında.
Derya Can Göçen, dünya serbest dalış rekortmeni ve aynı zamanda milli sporcu kimliği ile tanınıyor. Birçok başarısı olan Derya Can Göçen aynı zamanda 2 çocuk annesi? Peki Derya Can Göçen evli mi, eşi kimdir işte merak edilenler...
DERYA CAN GÖÇEN KİMDİR: Derya Can Göçen 12 Ekim 1979 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Serbest dalış şampiyonu ve aynı zamanda milli sporcu olan Derya Can Göçen lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladı.
Çanakkale de dünyaya gelen Derya Can, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı.