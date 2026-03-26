Derya Bedavacı'dan uzun ilişki sırları!
Sesi ile tüyler ürperten Derya Bedavacı ilkk kez özel yaşamı ile gündeme geldi. Uzun yıllardır sakin ve mutlu birliktelik yaşadığı bilinen Derya Bedavacı uzun bir ilişkinin sırlarını sevenleri ile paylaştı...
“Tövbe”, “De Get Yalan Dünya” ve “Ama Geçecek” gibi sevilen şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Derya Bedavacı, bu kez özel hayatıyla gündemde. Güçlü sesi kadar duygusal açıklamalarıyla da dikkat çeken ünlü sanatçı, eşi Murat Bedavacı ile yıllara yayılan evliliğine dair samimi sözler söyledi.
Müzik kariyerindeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Derya Bedavacı, bu kez sahnedeki performansıyla değil, evliliğine dair yaptığı içten açıklamalarla gündeme geldi. Göz önünde yaşamayı tercih etmeyen sanatçı, uzun soluklu birlikteliğinin bilinmeyen yanlarını anlattı.
Eşi Murat Bedavacı ile uzun yıllardır birlikte olan ve bu evlilikten Ada adında bir kızları bulunan Derya Bedavacı, ilişkilerinin kolay kurulmadığını ama güçlü kaldığını anlattı. Ünlü şarkıcı, yıllara yayılan bağlarını birkaç cümleyle özetlerken dikkat çeken ifadeler kullandı.
Derya Bedavacı, evliliğinde yaşadıkları süreci anlatırken hayatın her döneminin aynı olmadığını vurguladı. Sanatçı, “Herkesin hayatında zor zamanlar olur. Bizim Murat’la ilişkimiz nereden baksanız 25 yıl. Çok anımız var. Acı tatlı dolu bir ömür geçirdik birlikte” sözleriyle evliliğini anlattı.