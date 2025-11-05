BIST 10.929
Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye ağır sözler: Siz varken Apo'ya, PKK'ya gerek yok

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin "Komisyon İmralı’da Öcalan ile görüşsün" çağrısına çok sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, Bahçeli'ye "Yahu sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi de olmuş Kandil. Siz varken Apo'ya, PKK'ya gerek yok" diye seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bu haftaki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldığı sözleri damga vurdu. 

Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreçteki çıkışları üzerinden yüklenen Dervişoğlu, "Meclis'ten illa bir heyet gitmesi için ısrar edenler var. Bunun Meclis'in saygınlığına gölge düşüreceğini görmüyorlar mı? İlk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajlar faydalı olacakmış. Yahu sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi de olmuş Kandil. Bu milletten utanmıyor musunuz? Siz varken Apo'ya, PKK'ya gerek yok. Bindirin onu İmralı feribotuna, ihanet bir ömür sürer kavuşmak bir dakika. Böylece hasretleri de biter." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, gazetecilerin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM tarafından verilen hak ihlali kararının yeniden alınması ve Bahçeli''nin ''Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır'' sözlerini sorması üzerine ''Bu kararların siyasetle uygulanmasını yerinde bulmuyorum. Ben Selahattin Demirtai'ın eylemlerine ve söylemlerine biliyorsunuz ki katılmıyorum. Katılmıyorum ama bir insanın hürriyeti sınırlamanın siyasette değil hukuk ve adalette olması gerektiği kanaatindeyim'' dedi. 

