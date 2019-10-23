Derin yırtmacı dikkat çekti 7 aylık hamile Müge Boz sokakta görüntülendi
Basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile evliliğinden 2 ay sonra bebek sahibi olacak olan Müge Boz, elbisesi yüzünden frikik vermemek için zor anlar yaşadı.
Geçtiğimiz aylarda bikinili hamilelik poz akımına uyarak bu fotoğrafı paylaşan Müge Boz, önceki gün de Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Anne olmak için gün sayan Boz'un tercih ettiği kıyafeti ise olay yarattı.
Arkadaşlarıyla buluşacağı esnada kameralara yakalanan Müge Boz, doğuma çok az kaldığını belirterek heyecanlı olduğunu söyledi. Bebeğin cinsiyeti hakkında bilgi vermeyen Boz'un derin yırtmaçlı kıyafeti yüzünden, frikik vermekten son anda kurtulduğu yazıldı.
Evlilikten kısa süre sonra açıklamıştı: Basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz ile hayatını geçtiğimiz haziran ayında birleştiren Müge Boz, evliliğinden kısa bir süre sonra hamileliğini duyurmuştu.
Peki Müge Boz kimdir?
Müge Boz, 13 Nisan 1984 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul’da geçti. 12 yaşındayken, babasının işi nedeniyle İzmir’e Karşıyaka’ya taşındılar.