Derin Talu'dan aşk dolu kareler! Sosyal medyadan yorum yağdı...
Ünlü sunucu Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Genç fenomen, sevgilisi Tanalp Tokgöz ile paylaştığı romantik kareyle sosyal medyayı adeta salladı.
Defne Samyeli’nin, 2011 yılında ayrıldığı eşi Eren Talu’dan olan kızı Derin Talu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.22 yaşındaki Talu, geçtiğimiz haftalarda adını uzun süre gizli tuttuğu sevgilisiyle ilişkisini resmen duyurmuştu.
Gizemli sevgilisinin adının Tanalp Tokgöz olduğu ortaya çıktıktan sonra, ikilinin aşk pozları kısa sürede magazin manşetlerine taşındı.
Derin Talu, Instagram hesabından sevgilisi Tanalp Tokgöz ile birlikte ayna karşısında verdiği yeni romantik pozu takipçileriyle paylaştı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, “aşk dolu kare”, “çok yakışıyorlar” ve “bu poz konuşulur” gibi yorumlarla sosyal medyada gündem oldu.