Derin dondurucuya neler konmaz?

Derin dondurucu özellikle yaz sebzelerini kışın da kullanmamız için şahane bir imkan sağlıyor. Ancak böyle bir teknoloji her tür ürünü dondurmamıza yardımcı oluyor mu? Bazı ürünler için derin dondurucu kesinlikle kullanılmaması gereken bir araç. İşte o liste...

Dolapta son kalan bir kaç ürünü bozulmadan önce derin dondurucuya koymak iyi ve ekonomik bir fikir olabilir. Ancak her ürünün buzluğa girmemesi gerektiğini biliyor musunuz? Çünkü bazı yiyeceklerin donma altında yapısı bozulabiliyor ve bu durum sizi hasta edebilir. İşiniz kolaylaştıran bir yöntem olsa da sizin için asla dondurmamanız gereken yiyeceklerin bir listesini hazırladı. İşte detaylar...

1- Avokado

Avokadoların dondurulmasıyla ilgili görüş ayrılıkları var. Bir grup parçalanmadan dondurulabileceğini, bir grup dondurmak için püre haline getirmek gerektiğini düşünüyor. Ancak besin uzmanlarına göre avokado kesinlikle dondurulmaması gereken yiyecekler listesinde. Çünkü dondurma ipeksi dokuya sahip olan bu egzotik meyve için yapısını bozucu etki gösteriyor. Üstelik lezzetini de bozuyor.

2. Et tavuk ve deniz ürünleri

Et, tavuk ve deniz ürünlerinin tamamı dondurulabilir. Hatta onların sağlıklı saklanmasının tek yolu bu denilebilir. Ancak bir şartla. Eğer daha önce dondurulmuş ve çözülmüş bir et ürününe sahipseniz asla yeniden dondurucuya koymayın. Bu sizi zehirleyebilir.

3. Pişmiş makarna

Makarnaları bolca haşladınız bir başka akşam için hazır olsun diye dondurucuya koyduysanız hemen onu çöpe atın. Pişmiş makarna dondurulduktan sonra tam bir zehir deposuna dönüşüyor.

4- Yumuşak peynirler

Krem peynirler, süzme peynirler gibi yumuşak dokulu peynirleri derin dondurucuda muhafaza etmeyin. Çünkü çözüldüklerinde suyunu bırakan korkunç bir hal alırlar. Bunun yerine çedar gibi daha sert peynirleri derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

5. Süt

Çok fazla sütünüz varsa, dondurucudaki fazlalığı dondurmak mantıklı bir çözüm gibi gözükür. Ancak eritildiğinde çoğunlukla topaklanan bozulmuş bir yapıya dönüşürler. Sağlığınız için zararlı olmada da görüntü olarak topaklanmış sütü kullanmak çok da iyi bir fikir olmayabilir.

6. Kızarmış yiyecekler

Bir partiden kalan kızartılmış yiyecekleriniz varsa, en iyisi bunları buzdolabına koymaktır.Ancak bir daha uzun süre yemeği düşünmüyorsanız buzluğa değil çöpe atın. Kızartılarak zaten zararlı hale gelen yiyeceklerin dondurulup yeniden ısıtılması kanserojen etkiyi kat be kat arttırır.

7. Salatalıklar

Pek çok sebze çok iyi donuyor olsa da, salatalık, yüksek su içeriği nedeniyle dondurucunuzun serin derinliklerine hiç de uygun bir yiyecek değildir. Kereviz, marul, kabak ve lahana gibi diğer sebzeler dondurucuya dayanabilir. Ayrıca muzlar da dondurulabilir ve smoothielerde kullanmak için şahane bir hal alabilirler.