Dereye uçan aracının üzerine çıktı çaresizce yardım gelmesini bekledi

İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Onur D. Şehitler Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu sırada, kullandığı 35 AEH 651 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten Meles Çayı'na düştü.