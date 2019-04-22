Deren Talu'ya babasından uyarı!
Defne Samyeli'nin büyük kızı Defne Talu, Amerika'da okulu bırakıp Türkiye'de oyunculuğa adım adınca baba Eren Talu'yu kızdırdı.
Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, babasını kızdırdı. Samyeli'nin eski eşi Eren Talu, 22 yaşındaki kızı Deren'i Instagram paylaşımları için uyardı. Ünlü mimar Eren Talu, iki yıl ABD'de okuyup üniversite eğitimini yarıda bırakan kızı Deren Talu'nun okuluna kaldığı yerden devam etmesini de istedi. Baba Talu, sinema ve dizi teklifi yağan kızının sanat dünyasından da uzak durmasını öğütledi.
Deren Talu dünyaca ünlü modellik ajansı Elite Model Agency'de de mankenlik yapıyordu. Modelliği ek gelir için yaptığını söyleyen Talu, bir açıklamasında "Türkiye'ye döndüğümde oyunculuk yapacağım..." sözlerini kullanmıştı.
Hayallerinin peşinden giden Deren Talu, şu sıralar oyunculuk eğitimi alıyor. Deren Talu'nun en büyük destekçisi ise annesi Defne Samyeli.