Deren Talu'ya babasından uyarı!

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, babasını kızdırdı. Samyeli'nin eski eşi Eren Talu, 22 yaşındaki kızı Deren'i Instagram paylaşımları için uyardı. Ünlü mimar Eren Talu, iki yıl ABD'de okuyup üniversite eğitimini yarıda bırakan kızı Deren Talu'nun okuluna kaldığı yerden devam etmesini de istedi. Baba Talu, sinema ve dizi teklifi yağan kızının sanat dünyasından da uzak durmasını öğütledi.