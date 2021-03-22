Deren Talu siyah mini elbisesiyle verdiği pozla sosyal medyayı salladı!
Akıncı'nın güzel oyuncusu Deren Talu, Instagram hesabından paylaştığı mini elbiseli pozuyla büyük ilgi gördü. Talu'ya takipçilerinden binlerce beğeni yağdı.
Akıncı dizisinde Didem karakterine hayat veren Deren Talu son paylaşımıyla yine ilgi odağı oldu.
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Siyah mini elbisesiyle poz veren Deren Talu'nun sosyal medya paylaşımına "Yine çok havalı" şeklinde yorumlar geldi.
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Defne Samyeli'nin kızı olan Deren Talu genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.
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Annesi Defne Samyeli'nin izinden giden genç isim her paylaşımıyla beğeni topluyor.
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