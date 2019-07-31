Deren Talu sevgilisinin fotoğrafını yanlışlıkla paylaştı! Silse de yakalandı
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yanlışlıkla paylaştığı bir fotoğraf paylaştı ve ardından ise hemen sildi. Talu'nun bu ifşası ise "Sevgilisini kendi elleriyle ifşa etti" yorumlarına neden oldu.
Güzelliğiyle sıklıkla gündeme gelen Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu bu sefer kendi yaptığı bir ifşa ile gündem oldu. Yaz sezonunun keyfini çıkarak şu sıralar erkek arkadaşı ile tatilde olan Talu, sosyal medya hesabından yanlışlıkla bir paylaşımda bulundu.
22 Yaşındaki Deren Talu, son zamanlarda zaten sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme geliyor, yakından takip ediliyor. Bikinili halleriyle cesur paylaşım yapmaktan çekinmeyen Talu, bu sefer erkek arkadaşını ifşaladı.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir manzara fotoğrafı paylaşmak isteyen Deren Talu, kadraja giren bir erkeğin koluyla beraber paylaşınca manzara fotoğrafını olay oldu.
Paylaşım sonrası panik olan Deren Talu fotoğrafı anında sildi. Talu'nun paylaşımını kısa sürede silmesi "Aşkını ifşa etti" yorumlarına neden oldu.