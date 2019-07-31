Deren Talu sevgilisini kendi elleriyle ifşa etti! Fotoğrafı hemen silse de yakalandı!

Güzelliğiyle sıklıkla gündeme gelen Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu bu sefer kendi yaptığı bir ifşa ile gündem oldu. Yaz sezonunun keyfini çıkarak şu sıralar erkek arkadaşı ile tatilde olan Talu, sosyal medya hesabından yanlışlıkla bir paylaşımda bulundu.