Deren Talu erkek kılığına girdi son halini görenler şaşırdı özel izinle yapıldı

Cesareti ve savaş yeteneğiyle babasını ve Hacıbey Kalesi'ni kurtarmak için yola çıkan Fatma (Deren Talu), kendisine bu yolda yardım eden gözü pek Kozak askeri Andrey ( Aleksander Sokolov) ile mücadele ve heyecan dolu yeni bir hayatın temellerini de atıyor.