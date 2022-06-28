Dereler taştı, köprüler yıkıldı, evleri su bastı köyler boşaltıldı! 22 yaşında bir genç sele kapıldı işte il il son durum
TÜRKİYE'nin Karadeniz bölgesi iki gündür yağan şiddetli sağanak yağışla birlikte sel ve su baskınlarıyla boğuşuyor. Şimdiye kadar can kaybı bilgisi gelmezken, Kastamonu'da 22 yaşındaki bir gençten haber alınamıyor. İşte Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Sinop, Sakarya, Düzce, Iğdır ve Ağrı'dan selle mücadele görüntüleri...
AFAD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop'tan sonra Sakarya, Düzce, Iğdır ve Ağrı'da da aşırı sağanak yağışlar sonrası sel ve su baskınları yaşandı. Sağanak yağışların açtığı selde dereler taştı, köprüler yıkıldı, yollar kapandı. 38 bölgede elektrikler kesilirken 235 vatandaş tahliye edildi. Kastamonu'nun Küre ilçesinde 1 vatandaş kayıp. Hasar tespit çalışmaları ise bugün başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Sinop'a gitti. Gece boyu su baskınları da kurtarma çalışmaları da sürdü. İşte şehir şehir yaşananlar...
Kastamonu'da son durum! 22 yaşında 1 genç kayıp
Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Azdavay ilçe merkezinden geçen Devrekani Çayı taştı. Taşkın nedeniyle ilçe merkezinde bazı binaların bodrum ve giriş katlarını su bastı. Belediye ekipleri, Devrekani Çayı üzerinde bulunan Çevlik Köprüsü'nü tıkayan ağaç parçalarını temizleyerek suyun akmasını sağlamaya çalıştı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de bazı evlerin giriş katlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
22 yaşındaki bir gencimiz kayıp
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Küre ilçesi İkizciler köyünde bir kişinin kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışması yapıldığını bildirdi. Kurum, "Bir vatandaşımız kayıp. Küre İkizciler köyünde Recep Bakırcı, 22 yaşında. Kardeşimizden haber alınamıyor. Ekiplerimiz, jandarmamız arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyor" dedi.