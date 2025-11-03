Derbiyi kazanan Fenerbahçe'den gece yarısı Galatasaray açıklaması!
Süper Lig'de Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada çok kritik 3 puan aldı. Sarı-lacivertliler Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Maçın ardından Fenerbahçe'den Galatasaray açıklaması geldi.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve Sarı-Lacivertliler'in 2-0'dan geri gelerek 3-2 kazandığı karşılaşmanın yankıları sürerken galibiyetin ardından Fenerbahçe cephesinden gece yarısı bir açıklama geldi.
Tüpraş Stadı’nda maçın hemen ardından konuşan Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, sonuçtan memnun olduklarını belirterek, “Futbol olarak istediğimiz seviyede olmasak da kazanma alışkanlığı açısından çok değerli bir galibiyet aldık” dedi.
"Milli araya moralli girmek istiyoruz"
Torunoğulları, UEFA Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen, ardından da Süper Lig’de Kayserispor maçlarını kazanarak milli araya moralli girmek istediklerini söyledi.
"Ne kadar özel bir oyuncu olduğunu herkes gördü"
Maçın yıldızı Jhon Duran için ise, “Bugün onun ne kadar özel bir oyuncu olduğunu herkes gördü. Milli aradan sonra çok daha keyif veren bir Duran izleyeceğiz. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz” ifadelerini kullandı.