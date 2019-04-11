Derbiye 3 gün kala Terim'in yüzü gülüyor Yanal düşünceli
Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 3 gün kaldı. Ezeli rakipler, derbi hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam ederken Ersun Yanal, düşünceli Fatih Terim ise neşeli göründü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, salonda başladığı belirtildi.
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Daha sonra sahada 3 grup halinde pas ve pres çalışması yapan futbolcuların, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
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Sarı-lacivertli takım, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın FenerbahçeCan Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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