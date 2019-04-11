Derbiye 3 gün kala Terim'in yüzü gülüyor Yanal düşünceli

Derbiye 3 gün kala Terim'in yüzü gülüyor Yanal düşünceli

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 3 gün kaldı. Ezeli rakipler, derbi hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam ederken Ersun Yanal, düşünceli Fatih Terim ise neşeli göründü.

Derbiye 3 gün kala Terim'in yüzü gülüyor Yanal düşünceli - Sayfa 1

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Derbiye 3 gün kala Terim'in yüzü gülüyor Yanal düşünceli - Sayfa 2

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, salonda başladığı belirtildi. 

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Derbiye 3 gün kala Terim'in yüzü gülüyor Yanal düşünceli - Sayfa 3

Daha sonra sahada 3 grup halinde pas ve pres çalışması yapan futbolcuların, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

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Derbiye 3 gün kala Terim'in yüzü gülüyor Yanal düşünceli - Sayfa 4

Sarı-lacivertli takım, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın FenerbahçeCan Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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