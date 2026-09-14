Derbi maç öncesi Galatasaray'da Osimhen gelişmesi
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in Trabzonspor maçı kadrosuna alınabileceği iddia edildi.
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Galatasaray'ın Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği merak konusuydu.
Taraftarlar, Nijeryalı golcünün tekrar formasına kavuşacağı günü iple çekerken sıcak bir gelişme yaşandı.
OSIMHEN, TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞECEK Mİ?
Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Osimhen'in yoğun tedavi süreci sonrası Trabzonspor maçının kadrosuna alınma ihtimali doğdu.
TRT Spor'a göre sağlık ekibinden gelecek raporlara göre yıldız golcünün hafta içinde idmanlara çıkabileceği bildiriliyor.