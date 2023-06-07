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Depremin vurduğu Samandağ'da binaların yerini boş meydanlar aldı!

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Depremin vurduğu Samandağ'da binaların yerini boş meydanlar aldı!

Depremlerin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaldırılan enkazların ardından ortaya boş meydanları andıran görüntüler çıktı.

Depremin vurduğu Samandağ'da binaların yerini boş meydanlar aldı!

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın merkezinin yanı sıra birçok ilçesi de büyük zarar gördü.

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Depremin vurduğu Samandağ'da binaların yerini boş meydanlar aldı!

İlçelerden Samandağ'da yıkılan binaların enkazları kaldırıldı. 

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Depremin vurduğu Samandağ'da binaların yerini boş meydanlar aldı!

Enkazların kaldırılmasının ardından ortaya çıkan boş alanlar depremin yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Depremin vurduğu Samandağ'da binaların yerini boş meydanlar aldı!

Birçok enkazın kalktığı, ağır hasarlı yapıların yıkılmaya devam ettiği ilçedeki sessizlik ise dikkat çekti.

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