Depremin simgesi Yağmur'un hayali gerçek oldu! Hastanede sanatçı Deniz Toprak ile düet yaptı

Haberinin ardından sanatçı Deniz Toprak, Yağmur'un çağrısına kayıtsız kalmadı ve İstanbul'dan Elazığ'a geldi. Toprak, hastanede tedavisi süren Yağmur'a sürpriz yaptı. Toprak'ı bir anda karşısında gören Yağmur ise büyük mutluluk yaşadı. Sanatçı Toprak, Yağmur ile uzun süre sohbet etti ve hediyeler verdi. Ardından Toprak ve Yağmur karşılıklı düet yaptı.