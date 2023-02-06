Depremin bilançosu artıyor! AFAD Başkanı açıkladı: Ölüyü sayısı bin 14'e yükseldi

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7'lik depremin 10 şehirde neden olduğu acı bilanço artıyor. "2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alınmış durumda" diyen AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bin 14 can kaybımız var" dedi... AFAD ise şehir şehir ölü sayısını paylaştı.

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Türkiye Kahramanmaraş depremi nedeniyle kara gün yaşıyor. Depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken depremde ölü sayısı da her geçen saat artıyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 912 olarak duyurduğu can kaybı sayısı 1014'e yükseldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer: "2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alınmış durumda. Maalesef bin 14 can kaybımız var." dedi.

Sezer, "20 binin üzerinde çadır sevkiyatı gerçekleştirildi. Havadan ve karadan deprem bölgesine sevkiyat söz konusu" diye konuştu.

Şehirlerde ölü sayısı

Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş’ta 191, Gaziantep’te 200, Şanlıurfa’da 27, Diyarbakır’da 41, Adana’da 43, Adıyaman’da 20, Osmaniye’de 131, Hatay’da 250, Kilis’te 13 ve Malatya’da 98 vatandaşımız hayatını kaybetti" denildi.

Yaralı sayısı da açıklandı

Açıklamanın devamında ise "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.