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Depremin 10'uncu gününde Kahramanmaraş görüntülendi şehrin son haline bakın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Depremin 10'uncu gününde Kahramanmaraş görüntülendi şehrin son haline bakın

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde şehirdeki binalar büyük ölçüde yıkıldı. Depremlerin 10’uncu gününde enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği şehir havadan görüntülendi.

Depremin 10'uncu gününde Kahramanmaraş görüntülendi şehrin son haline bakın

Kahramanmaraş, 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki ve Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetindeki depremle sarsıldı.

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Depremin 10'uncu gününde Kahramanmaraş görüntülendi şehrin son haline bakın

10 ili etkileyen ve Türkiye tarihinin en büyük doğal afeti olarak kayıtlara geçen olayda Kahramanmaraş’ta bulunan binalar büyük ölçüde yıkıldı. Geriye kalan binalar ise hasar gördü. 

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Depremin 10'uncu gününde Kahramanmaraş görüntülendi şehrin son haline bakın

9 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırma çalışması hız kazandı. 

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Depremin 10'uncu gününde Kahramanmaraş görüntülendi şehrin son haline bakın

Depremlerin 10’uncu gününde şehirden geriye kalanlar havadan görüntülendi. 

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