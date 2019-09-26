Depremi gözlerinden anlıyormuş! Ebru Polat medyanın diline düştü
Şarkıcı Ebru Polat, İstanbul'da önceki gün meydana gelen depremle ilgili yaptığı son paylaşımla geyik konusu oldu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde Salı günü iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında 2.5 şiddetinde, ikinci deprem ise Silivri açıklarında 4.7 şiddetinde yaşandı. Özellikle Silivri'de yaşayan vatandaşlarda korku ve panik yaratan sarsıntının ardından magazin camiasından da paylaşımlar yapıldı.
Bunlardan biri de şarkıcı Ebru Polat'ın Twitter'den yaptığı paylaşım oldu. Gözlerinin olduğu bir fotoğraf paylaşan Polat, "Doğa olayları beni çok etkiliyor. Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu" açıklaması yaptı. Bazı takipçilerinin kendisiyle dalga geçmesi üzerine ise Polat "Gözlerimde lens oldugunu düşünenler ben hiç lens kullanmam. Kendi gözüm o" şeklinde yanıt verdi.
Ebru Polat sosyal medya hesabı Twitter'den yine "Depremi tek ben hissetmişim sanırım" paylaşımında bulunmuştu.
Spora ayrı bir ilgi fuyan Can Yaman'ın fiziği herkes tarafından ilgi çekerken Yaman, güneşlenirken paylaştığı fotoğrafı ile sosyal medyayı da salladı. Yaman'ın fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni gelirken en ilginç yorum şarkıcı Ebru Polat'tan gelmişti.