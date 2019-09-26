Depremi gözlerinden anlayan Ebru Polat sosyal medyanın diline düştü

Bunlardan biri de şarkıcı Ebru Polat'ın Twitter'den yaptığı paylaşım oldu. Gözlerinin olduğu bir fotoğraf paylaşan Polat, "Doğa olayları beni çok etkiliyor. Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu" açıklaması yaptı. Bazı takipçilerinin kendisiyle dalga geçmesi üzerine ise Polat "Gözlerimde lens oldugunu düşünenler ben hiç lens kullanmam. Kendi gözüm o" şeklinde yanıt verdi.