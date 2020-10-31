Depreme Bayraklı'daki gökdelenin en tepesinde yakalan işçi düşerek öldü

Dün İzmir'de gerçekleşen 6,6'lık depremin ardından acı bir haber de yapımı devam eden bir gökdelenin inşaatından geldi. Bayraklı'da inşa edilen 151 metre yüksekliğindeki çelik gökdelenin en tepesinde çalıştığı sırada depreme yakalanan işçi, inşaattan düşerek can verdi. Ayrıca inşaattan kopan çelik bloklar onlarca metreden araçların üzerine düştü.

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6.9 büyüklüğündeki deprem İzmir Bayraklı'da inşa edilen 151 metre yüksekliğindeki gökdeleni sarstı. Gökdelenin en üst noktasında çalışan bir işçi düşerek can verdi. İnşaattan kopan çelik bloklar onlarca metreden araçların üzerine düştü.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi, 286. Sokak ile İslam Kerimov Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan Biva Tower projesinin inşaatı da dün gerçekleşen depremden etkilendi.

1 işçi can inşaattan düşerek vefat etti

Sözcü'nün haberine göre; 151 metre yüksekliğindeki Biva Tower'ın 21'inci katında çalışan bir inşaat işçisi yaşamını yitirirken, kopan çelik parçaları araçların üzerine düştü.

Gökdelenİn hemen yanındaki, deprem toplanma alanı da erişimi engellenen bölgenin içinde kaldı.

Binanın çevresi trafiğe kapatıldı

Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binası olarak lanse edilen Biva Tower projesinin çevresi güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Biva Tower, 2 bin 522 metrekare arazi üzerinde yükseliyor. İlk 2 katı ticari alan, 4 katı otopark ve 2 katı da sosyal tesis olacak kulede 25 rezidans katı bulunacaktı.