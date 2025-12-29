Depremde zarar gören vakıf eserleri 2025'te yeniden ayağa kaldırıldı
6 Şubat depremlerinde zarar gören vakıf eserlerinin ihyasına yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar, 2025 yılı boyunca önemli sonuçlar ortaya koydu. Bu kapsamda, depremden etkilenen illerde; 73 vakıf eserinin restorasyonu tamamlanarak ibadete ve ziyarete açılırken, 176 vakıf eserin de restorasyon ve onarım çalışmaları planlı şekilde devam etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, çok sayıda vakıf kültür varlığının ağır hasar almasına yol açtı. Depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmaları sonucunda; 377 vakıf kültür varlığının zarar gördüğü belirlendi. Büyük yıkımın ardından geçmişin izlerini korumak ve kültürel mirası geleceğe taşımak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir ihya süreci başlatıldı. Depremden etkilenen eserlerin onarımı için bilimsel, planlı ve çok yönlü bir restorasyon programı hayata geçirildi. Vakıf mirasını yalnızca korumakla sınırlı kalmayan bu anlayış doğrultusunda, 2025 yılı boyunca çok sayıda vakıf eseri ihya edilerek ibadete ve ziyarete açıldı. Restorasyonu devam eden yapılarda ise çalışmalar, belirlenen takvim çerçevesinde sürdürüldü.
DEPREM BÖLGESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Bu kapsamda, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki illerden; Gaziantep’te restorasyonu tamamlanan 12 eser ibadete ve ziyarete açılırken 13 eserde çalışmalar sürdürüldü. Kahramanmaraş’ta 3 eser tamamlandı, 16 eserde restorasyon devam etti; 14 eserin Ramazan ayına kadar açılması öngörüldü. Kilis’te ise 6 eserin restorasyonu tamamlandı, 10 eserde çalışmalar sürdürüldü ve 6 eserin Ramazan ayına kadar açılması planlandı.
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde; Hatay’da 9 eserin açılışı gerçekleştirildi, 1 eserin restorasyonu tamamlandı ve 82 eserde çalışmalar sürdürüldü. Antakya’da 11 eserin restorasyonu tamamlanırken, 4 eserin tamamlanmasının ardından ibadete ve ziyarete açılması planlandı. Osmaniye’de ise 3 eserin restorasyonu tamamlandı.
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü kapsamında; Malatya’da 6 eserin restorasyonu tamamlandı, 19 eserde çalışmalar devam etti. Elazığ’da ise 3 eserin restorasyonu tamamlandı. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki illerde; Diyarbakır’da 2 eserin restorasyonu tamamlandı, 5 eserde çalışmalar sürdürüldü. Bingöl’de 1 eserin restorasyonu tamamlanırken, 1 eserdeki çalışmalar devam etti.