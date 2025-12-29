Depremde zarar gören vakıf eserleri 2025'te yeniden ayağa kaldırıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, çok sayıda vakıf kültür varlığının ağır hasar almasına yol açtı. Depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmaları sonucunda; 377 vakıf kültür varlığının zarar gördüğü belirlendi. Büyük yıkımın ardından geçmişin izlerini korumak ve kültürel mirası geleceğe taşımak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir ihya süreci başlatıldı. Depremden etkilenen eserlerin onarımı için bilimsel, planlı ve çok yönlü bir restorasyon programı hayata geçirildi. Vakıf mirasını yalnızca korumakla sınırlı kalmayan bu anlayış doğrultusunda, 2025 yılı boyunca çok sayıda vakıf eseri ihya edilerek ibadete ve ziyarete açıldı. Restorasyonu devam eden yapılarda ise çalışmalar, belirlenen takvim çerçevesinde sürdürüldü.