Depremde yakınlarını kaybetmişti! Uğur Aslan ve Sema Ergenekon'dan çok anlamlı hareket

Uğur Aslan, "Kendinizi böcek kadar yetersiz ve zayıf hissettiğiniz bir an. Depremin ikinci gününün gecesi, korkunç bir durum; sesler duyuyorsunuz, kimse yok, sadece enkaz altındaki insanların çığlıklarını duyuyorsunuz. Yardım edelim diye çabaya giriyorsunuz, beton kalkmıyor, ekipman yok, yardım edecek kimse yok. 'Abi seni görüyorum' diyor, 'bana yardım et' diyor. Yetmiyorsunuz. Kaldırımda yürüyorsunuz, bir tane teyze, ailesinden 3 kişiyi çıkarmış, cenazeleri dizmiş... Bir süre sonra insanları gördüm, belli ki o seslerden kaçan, o yardım seslerini duymamak için kulaklarına bir şeyler takmışlar. Yardım unsurları yetemiyor."