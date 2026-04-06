Depremde yakınlarını kaybetmişti! Uğur Aslan ve Sema Ergenekon'dan çok anlamlı hareket
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ailesinden 11 kişiyi kaybeden ünlü oyuncu Uğur Aslan ve senarist eşi Sema Ergenekon, gönülleri fethetti.
Ünlü oyuncu ve eşi, depremden etkilenen ailelerin mahalle bakkallarına olan borçlarını ödeyerek destek oldu.
Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitledi elden eden Uğur Aslan, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
DEPREMDE 11 AİLE ÜYESİNİ KAYBETMİŞTİ!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 11 aile üyesini kaybeden Uğur Arslan, yaşadığı acıyı şu açıklamalarla ifade etmişti:
Uğur Aslan, "Kendinizi böcek kadar yetersiz ve zayıf hissettiğiniz bir an. Depremin ikinci gününün gecesi, korkunç bir durum; sesler duyuyorsunuz, kimse yok, sadece enkaz altındaki insanların çığlıklarını duyuyorsunuz. Yardım edelim diye çabaya giriyorsunuz, beton kalkmıyor, ekipman yok, yardım edecek kimse yok. 'Abi seni görüyorum' diyor, 'bana yardım et' diyor. Yetmiyorsunuz. Kaldırımda yürüyorsunuz, bir tane teyze, ailesinden 3 kişiyi çıkarmış, cenazeleri dizmiş... Bir süre sonra insanları gördüm, belli ki o seslerden kaçan, o yardım seslerini duymamak için kulaklarına bir şeyler takmışlar. Yardım unsurları yetemiyor."