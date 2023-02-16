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Depremde otomobiller hurdaya döndü! Hepsi fabrikanın otoparkına çekiliyor

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Depremde otomobiller hurdaya döndü! Hepsi fabrikanın otoparkına çekiliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, enkaz altında kalarak zarar gören araçlar bir fabrikanın otoparkına çekiliyor. Araçların hali, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

Depremde otomobiller hurdaya döndü! Hepsi fabrikanın otoparkına çekiliyor

Deprem nedeniyle kentte birçok araç yıkılan binaların enkazı altında kalarak hurdaya döndü.

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Depremde otomobiller hurdaya döndü! Hepsi fabrikanın otoparkına çekiliyor

Kaldırılan enkazların altından çıkarılan araçlar, Kahramanmaraş-Adana kara yolunda bulunan bir fabrikanın otoparkına konuluyor.

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Depremde otomobiller hurdaya döndü! Hepsi fabrikanın otoparkına çekiliyor

Araçların hali, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

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