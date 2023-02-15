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Depremde ölenlerin defin işlemleri devam ediyor! Mezar taşlarına numara verilip, asılanlar yürekleri dağladı

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Depremde ölenlerin defin işlemleri devam ediyor! Mezar taşlarına numara verilip, asılanlar yürekleri dağladı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili kapsayan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor. Depremin ağır hasar verdiği illerden Malatya’da, Şehir Mezarlığında kepçeler tarafından kazılarak numaralanan mezarlara dualar eşliğinde defin yapılırken, mezar taşına asılanlar ise yürekleri dağlıyor.

Depremde ölenlerin defin işlemleri devam ediyor! Mezar taşlarına numara verilip, asılanlar yürekleri dağladı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki depremde 10 gün geride kalırken, Malatya’da bin 384 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 444 kişi yaralandı.

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Depremde ölenlerin defin işlemleri devam ediyor! Mezar taşlarına numara verilip, asılanlar yürekleri dağladı

Kent merkezinde Malatya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Şehir Mezarlığı’nda defin işlemleri devam ediyor. 

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Depremde ölenlerin defin işlemleri devam ediyor! Mezar taşlarına numara verilip, asılanlar yürekleri dağladı

Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile mezarlığa getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor. 

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Depremde ölenlerin defin işlemleri devam ediyor! Mezar taşlarına numara verilip, asılanlar yürekleri dağladı

Her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Malatya İl Müftülüğünün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla uğurlanıyor.

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