Depremde ölen Ali Çağın Kaygusuz'un sevgilisi Özlem Zayıfoğlu'nun duygusal vedası
İZMİR'deki deprem felaketinde enkaz altında kalan arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz, yaşamını yitirdi. Kaygusuz'un nişanlısı Özlem Zayıfoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri burktu.
İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz da hayatını kaybetti. Dün toprağa verilen Kaygusuz'un ardından sevgilisi Özlem Zayıfoğlu'nun sosyal medyada yazdığı veda yazısı okuyanları ağlattı.
Sevgilisi Ali Çağın Kaygusuz ile birlikte çekilen eski bir karesini yayınlayan Özlem Zayıfoğlu, paylaşımına şu notu düştü:
''Benim canım sevgilim; sen dün beni bedenen bırakıp, gittin. Ben de o andan itibaren hayatıma yalnızca bedenen devam edeceğim. Bitki gibi... Seni o morgda gördüm ve ben bittim. Ben, ben değilim artık...''
''Gerçek dünyada buluşup, orada da yapışık yaşamaya, birbirimizin her şeyi olmaya devam edeceğiz. Sen benim ruhum, kalbim, dünyamsın. Sana sevgim ve sadakatim sonsuz. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Yüzüğümüz hep benimle olacak. Ben de seninle olacağım. Sesin kulağımda, anılarımız hep aklımda.''
''Bana yaşattığın onlarca güzel gün için, her şeyi birlikte yaptığımız için, beni sevilebilecek en güzel, saf ve sonsuz şekilde sevdiğin için, sabah demlediğin kahveler ve yanındaki notlar için, dürüstlüğün için, hiçbir zaman inat yapmayıp, tüm hırçınlıklarımı sevginle törpülemeye çalıştığın için, yaptığın güzel mamalar için, yolculuklarımız, tatillerimiz için, beni benden fazla düşündüğün için, ailemi ailen gibi gördüğün için, sevdiğim şeyleri bile en ince ayrıntısına kadar düşünüp, bana yaptığın sürprizler için, bana bakarken gözlerin parladığı için sonsuz teşekkürler benim kalbim.''