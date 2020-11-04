Depremde ölen Ali Çağın Kaygusuz'un sevgilisi Özlem Zayıfoğlu'nun duygusal vedası

''Bana yaşattığın onlarca güzel gün için, her şeyi birlikte yaptığımız için, beni sevilebilecek en güzel, saf ve sonsuz şekilde sevdiğin için, sabah demlediğin kahveler ve yanındaki notlar için, dürüstlüğün için, hiçbir zaman inat yapmayıp, tüm hırçınlıklarımı sevginle törpülemeye çalıştığın için, yaptığın güzel mamalar için, yolculuklarımız, tatillerimiz için, beni benden fazla düşündüğün için, ailemi ailen gibi gördüğün için, sevdiğim şeyleri bile en ince ayrıntısına kadar düşünüp, bana yaptığın sürprizler için, bana bakarken gözlerin parladığı için sonsuz teşekkürler benim kalbim.''