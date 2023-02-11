Depremde can kaybı yükseldi! Erdoğan açıkladı! Üniversiteler yaza kadar tatil edildi

Depremden etkilenen Diyarbakır'da açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde can kaybının 21 bin 43'e yükseldiği duyurdu. Erdoğan, ülke genelini kapsayan üniversite kararını açıkladı. Erdoğan üniversitelerin yaza kadar tatil edildiğini, uzaktan eğitim uygulanacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etmesinin ardından burada açıklamalarda bulundu. Erdoğan deprem felaketinde son durumu paylaşarak, can kaybının 21 bin 43'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 80 bin 97 olduğunu söyledi.

Erdoğan, ülke genelindeki üniversitelerle ilgili kararı duyurdu. Erdoğan, "Üniversitelerimizi yaz mevsimine kadar tatil ediyoruz. Kredi yurtlar kurumunun yurtlarını depremzedeler için misafirhane olarak kullanacağız" diye konuştu. Erdoğan, üniversitelerde uzaktan eğitim uygulanacağını söyledi.

Erdoğan, "13 binin üzerindeki askerimizin Mart ve Nisan celpleri Mayıs ayına kadar ertelendi." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından diğer bölümler şöyle:

-Bu deprem 1999 depreminden 3 kat daha yıkıcı.

-Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun kanıtıdır. Ülkemizin yaşadığı depremin büyüklüğü konusunda tüm dünyada hemfikirdir. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu deprem 500 kilometrelik bir alanda yol açmıştır. Depremin yıkıma yol açtığı bölge 13 milyon insanımıza ev sahipliği yapıyor.

-Karayollarını ve demiryollarını ince bir tel gibi büküp bırakması depremin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle daha az can kaybına yol açtı. Çalışmaların sonlandırıldığı bölgedeki ekipleri yıkımın daha ağır olduğu Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a aktarıyoruz.

-Yüz binlerce konutu alt ve üstyapısıyla yeniden inşa edecek, depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz.

-Bazı odaklar ahlaksızca, edepsizce birlik beraberliğin tavan yapması gereken bir dönemde bunlar saldırı peşinde. Bugüne kadar birçok deprem, sel felaketlerini nasıl halletiysek bugün de halletme gücüne sahibiz.