Depremde bin 485 bina yıkıldı! Şehir enkaz yığınına döndü: Felaketin büyüklüğü dron kamerasında!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da bin 485 bina yıkıldı. 4 bin 85 binanın hasar ağır hasar gördüğü Adıyaman’da, 6 binden fazla acil yıkılması gereken bina bulunuyor.