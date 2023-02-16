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Depremde bin 485 bina yıkıldı! Şehir enkaz yığınına döndü: Felaketin büyüklüğü dron kamerasında!

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Depremde bin 485 bina yıkıldı! Şehir enkaz yığınına döndü: Felaketin büyüklüğü dron kamerasında!

Depremde binlerce binanın çöktüğü Adıyaman’da dron ile çekilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Depremde bin 485 bina yıkıldı! Şehir enkaz yığınına döndü: Felaketin büyüklüğü dron kamerasında!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da bin 485 bina yıkıldı. 4 bin 85 binanın hasar ağır hasar gördüğü Adıyaman’da, 6 binden fazla acil yıkılması gereken bina bulunuyor. 

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Depremde bin 485 bina yıkıldı! Şehir enkaz yığınına döndü: Felaketin büyüklüğü dron kamerasında!

Kent genelinde enkaz çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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Depremde bin 485 bina yıkıldı! Şehir enkaz yığınına döndü: Felaketin büyüklüğü dron kamerasında!

Ekipler tarafından yapılan kontrollerin ardından enkaza dönen binaların üzerine, yaralı bulunmadığını gösteren ‘kontrol edilmiştir’ yazılıyor.

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Depremde bin 485 bina yıkıldı! Şehir enkaz yığınına döndü: Felaketin büyüklüğü dron kamerasında!

Adıyaman’da dron ile havadan çekilen görüntüler ise depremin sebep olduğu yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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