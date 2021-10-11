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Deprem uzmanı Naci Görür harita paylaşıp Van'ı uyardı: Burası yavaş yavaş yükseliyor

Deprem uzmanı Naci Görür harita paylaşıp Van'ı uyardı: Burası yavaş yavaş yükseliyor

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, paylaştığı harita ile Van'daki deprem hareketliliği hakkında sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

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Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Van’da iki gündür meydana gelen küçük depremlere ilişkin önemli bir uyarıda bulundu. Görür, paylaşımında "Arkadaşlar, dünden beri Van Gölünün doğusu hareketli. Arısu-Tuşba/Van, Çitören-Tuşba/Van, Mollakasım/ Van yörelerinde 2,0-3,5 aralığında depremler oluyor. Bu depremler gölün doğusundaki bindirme fayları ile ilgili. Burası yavaş yavaş yükseliyor. Biliyorsunuz Van ilimiz deprem kenti."  ifadelerini kullandı. 

Sözlerini sürdüren Görür "Tarihsel dönemlerde çok sayıda şiddeti VI-IX arasında değişen deprem var. Aletsel dönemde bu bölgede 1976 7,3 Çaldıran ve 2011 7,2 Van Depremi var. Şu anda olan depremler yerleri itibariyle daha büyük depremleri tetikleyebilir diye beni pek
endişelendirmiyor." dedi.

İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaştığı harita...

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