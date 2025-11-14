Deprem uzmanı Ahmet Ercan iki büyük deprem bekliyor! İstanbul'da iki ilçeyi işaret etti, net tarih verdi!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Bu bölgelerden ev almayın” açıklamalarıyla gündeme geldi. Ercan yeni değerlendirmelerde bulundu, önemli açıklamalar yaptı. İstanbul’da deprem beklenen bölgenin merkezine değinen Ercan, iki ilçeyi özellikle işaret etti. İki ayrı deprem tahmininde bulunan deprem uzmanı, net tarih de verdi.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından derhal terk edilmesi gereken yerleri takipçileriyle paylaştı. 'Türkiye'de ev alınmaması ve kiralanmaması gereken il ve ilçeleri' tek tek sıralamasıyla gündeme geldi ve yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Her dediği gündem olan deprem uzmanı Ercan, son olarak İstanbul depremine değindi ve İstanbul'da özellikle iki ilçeyi işaret etti. İstanbul'da olması beklenen deprem için ise net tarih aralığı verdi.
Ahmet Ercan şu paylaşımda bulundu:
Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın efeler, Manisa, Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir-bayraklı, Bornova ovası, Menemen ovası, İnciraltı, Bostanlı ,Alaybey, Mavişehir, Çiğli, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul-Ataköy, Yeşilköy, Haramidere, Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü- Dalyan, Pınarkent, Gürpınar, Esenyurt , Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla sahil , Kocaeli-Gölcük, Düzce, Kaynaşlı, Bolu, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana, Çukurova Ceyhan, Mersin, Erzincan, Tokat , Amasya, Bursa-Nilüfer , Osmangazi, Yıldırım, Muğla-Fethiye gibi kentlerimizde; Sulak, gevşek, birinci verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler deprem sırasında sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır. Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın.
"YAŞAMAK İÇİN SAĞLAM YERDE, SAĞLAM YAPI"
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, “İlgilendiğiniz yapının Yer-Yapı Güvenlik belgesini isteyin, olumsuzsa vazgeçin. Deprem ve sarsıntılarda yaşamak için sağlam zemin ve sağlam yapı şart” paylaşımının ardından Kanal D’deki Neler Oluyor Hayatta programına bağlanarak açıklamasını ayrıntılandırdı...
Ercan, ayrıca İstanbul’da beklenen büyük depreme ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Ercan şu ifadeleri kullandı:
-Jeofizik mühendislerinin temel amacı, tıpkı koruyucu hekimler gibi, halkı önceden uyararak göçük altında kalmasını engellemek ve can güvenliğini sağlamaktır.
-Dolayısıyla bizim yaptığımız uyarıları “çok korkuttunuz” şeklinde yorumlamak çağ dışı bir yaklaşımdır. Elbette jeofizik mühendisleri ve deprem bilimciler bu tür açıklamalar yapacaktır. “Korkuttunuz” denilerek sorun çözülemez. İnsanların çaresiz kalmaması için bilgilendirme şarttır.
-Ben sık sık söylüyorum; Türkiye'nin en yaş almış deprem bilimcisiyim. 55 yıldır depremlerle uğraşıyorum. Bu süreçte gördüğüm şudur.