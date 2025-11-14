Deprem uzmanı Ahmet Ercan iki büyük deprem bekliyor! İstanbul'da iki ilçeyi işaret etti, net tarih verdi!

Ercan, ayrıca İstanbul’da beklenen büyük depreme ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Ercan şu ifadeleri kullandı:

-Jeofizik mühendislerinin temel amacı, tıpkı koruyucu hekimler gibi, halkı önceden uyararak göçük altında kalmasını engellemek ve can güvenliğini sağlamaktır.

-Dolayısıyla bizim yaptığımız uyarıları “çok korkuttunuz” şeklinde yorumlamak çağ dışı bir yaklaşımdır. Elbette jeofizik mühendisleri ve deprem bilimciler bu tür açıklamalar yapacaktır. “Korkuttunuz” denilerek sorun çözülemez. İnsanların çaresiz kalmaması için bilgilendirme şarttır.

-Ben sık sık söylüyorum; Türkiye'nin en yaş almış deprem bilimcisiyim. 55 yıldır depremlerle uğraşıyorum. Bu süreçte gördüğüm şudur.