Deprem sonrası tsunami Sığacık'ı yerle bir etti! Sandalyeye oturtulan yaşlı kadın boğularak öldü

İzmir’i vuran depremin ardından Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi tsunami ile yerler bir oldu. Tsunamide tekerlekli sandalyede yaşayan bir kişi hayatını kaybederken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaşlı bir kadın komşuları tarafından evinden çıkarılıp sandalyeye oturtuldu ama sele kapılıp hayatını kaybetti. Bir sığacıklı, "Depremde limanın karşısındaki fırınımda çalışıyordum. Aşırı bir gürültüyle geldim. İlk anda 8-10 kişi dışarıya çıkıp bekledik. Yaklaşık yarım saat sonra sular yükseldi. Her yer balçık ve çamur oldu." dedi.