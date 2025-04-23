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Deprem sonrası okullar tatil mi? Bakan Tekin açıkladı!

Deprem sonrası okullar tatil mi? Bakan Tekin açıkladı!

İstanbul'da peş peşe meydana gelen depremler sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarımızda sadece 2 ilimizin duvarlarında hafif sıva çatlağı var. Tam tersine okullarımız güvenli bir ortam olarak hizmet veriyor." dedi.

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23 Nisan 2025’te İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehirde paniğe yol açtı. AFAD verilerine göre art arda kaydedilen sarsıntıların ardından gözler, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama geldi. 

Bakan Tekin, "İlgili bakanlar, alilikler zaten gerekli resmi açıklamaları yapıyorlar. Böyle bir durumun olmadığını ifade etmek istedim.Okullar şu an için bizim elimize ulaşan farkı bilgi yok. Herhangi bir sıkıntımız yok. Etkinliklerimiz devam edecek.Okulların yarın açık olacağını söyleyen Bakan Terkin, 'Okullarımızda herhangi bir olumsuz durum yok.' dedi.

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