Deprem sonrası Adıyaman’da 100 bin kişiye yeni yaşam alanı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da deprem sonrası inşa edilen yeni şehir İndere’nin son görüntülerini “Hikayemiz yeni başlıyor” notuyla paylaştı. Türkiye’nin en büyük ikinci şantiyesi olan İndere’de 5 milyon metrekarelik alanda 16 bin 822 bağımsız bölüm inşa ediliyor ve bugüne kadar 9 binden fazla konut ile iş yeri afetzedelere teslim edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman’da depremin ardından yeni bir şehrin kurulduğu İndere’nin son görüntülerini “Hikayemiz yeni başlıyor” notuyla paylaştı.
Türkiye’nin en büyük ikinci şantiyesi olan İndere’de TOKİ koordinesinde Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 5 milyon metrekare alan üzerinde yeni yaşam alanları oluşturuluyor.
9 bin 500 mühendis, mimar ve işçinin çalıştığı İndere’de; 16 bin 467’si konut, 355’i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 bağımsız bölüm inşa ediliyor. İnşaatların büyük bölümü tamamlanan ve yaşamın başladığı İndere’de bugüne kadar 9 binden fazla ev ve iş yeri afetzedelere teslim edildi.
İNDERE'DE 100 BİN KİŞİYE BARINMA İMKANI
Adıyaman’da örnek bir uydu kent olarak hayata geçirilen İndere, yaklaşık 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak.