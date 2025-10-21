Deprem sonrası Adıyaman’da 100 bin kişiye yeni yaşam alanı

9 bin 500 mühendis, mimar ve işçinin çalıştığı İndere’de; 16 bin 467’si konut, 355’i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 bağımsız bölüm inşa ediliyor. İnşaatların büyük bölümü tamamlanan ve yaşamın başladığı İndere’de bugüne kadar 9 binden fazla ev ve iş yeri afetzedelere teslim edildi.