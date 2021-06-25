Deprem profesörü Halit Demir ve ailesi şokta! 20 milyon liralık araziyi dolandırıcıya kaptırdılar

Deprem profesörü Halit Demir, 20 milyon değerindeki gayrimenkullerinin satışı için anlaştığı gayrimenkul uzmanı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Kızı aracılığıyla vekaletname verdiği uzmana bir daha ulaşılamayınca satıştan vazgeçildi ancak internetteki gördükleri ilan Demir ailesini şoke etti.

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Bilim elçisi olarak tanınan Kültür Üniversitesi Rektörü Sıddıka Semahat Demir'in babası olan ve "hocaların hocası" olarak bilinen deprem profesörü Halit Demir, kendisini gayrimenkul uzmanı olarak tanıtan Cevdet Düz ile tanıştı. Halit Demir'in Sarıyer'deki yaklaşık 20 milyon değerinde bir arazisi vardı.

Sabah'ın haberine göre, söz konusu araziyi değerinden çok daha fazla bir ücrete satacağını vaat eden Cevdet Düz ile anlaşan ünlü Profesör Halit Demir, kızı aracılığıyla gayrimenkul uzmanına satış için vekâletname verdi. Aradan aylar geçti.

İddiaya göre ünlü profesörün kızı günlerce Düz'e ulaşmaya çalıştı. Söz konusu hukuk bürosuna ait adreste Düz'ü bulamayan Kültür Üniversitesi rektörü, defalarca aradığı genç adamla iletişim kuramamıştı. Bu durum sonrası Sıddıka Semahat Demir, gayrimenkul uzmanına mesaj atarak, vekâletnameyi iptal ettiklerini, satıştan vazgeçtiklerini gösteren bir mesaj attı.

İnternetteki ilan her şeyi ortaya çıkardı

Geçtiğimiz günlerde Rektör Sıddıka Semahat Demir, ünlü bir emlak satış sitesinde kendilerine ait villanın ve arazinin satışa çıktığını gösteren bir link gördü. Linke tıkladığında sahibinin başka bir isim olduğunu gördü. Mesaj atarak satıştan vazgeçtiğini söyleyen Demir ailesi, yaptıkları araştırmada Zekeriyaköy'deki villa ve arazinin başka bir şahsa aylar önce devredildiğini öğrendi.

"Dolandırıldım" şikayeti

Büyük bir şok yaşayan Demir ailesi, yaşadıkları şoku atlattıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Cevdet Düz tarafından dolandırıldıklarını ileri süren Demir ailesi, kendisini gayrimenkul uzmanı olarak tanıtan Düz'ün kartvizit bastırıp, site kurarak kendisine avukat imajı verdiklerini bu nedenle güven duyduklarını anlattı.

Gayrimenkullerinin vekaletname kapsamında satılmış olsa dahi herhangi bir ücret almadıklarını belirtti. Kendisini dolandıran Cevdet Düz'ün avukatlık kanununu da ihlal ettiğini iddia eden ünlü profesörün ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.