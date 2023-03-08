Deprem bölgesine gönüllü giden Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu! Emekliliğini dondurup...
KAHRAMANMARAŞ'ta Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada, pervanenin çarpması sonucu şehit oldu. Şehit Albay Adalıoğlu'nun emekliliğini dondurduğu, gönüllü olarak destek vermek için deprem bölgesine gittiği belirtildi.
Jandarma Genel Komutanlığında görevli Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, Kahramanmaraş Havaalanı'nda helikopteri yönlendirirken helikopterin kanadı çarpması sonucu şehit oldu. Şehit albayın naaşı Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun emekliliğini dondurduğu, gönüllü olarak destek vermek için deprem bölgesine gittiği ortaya çıktı.
Şehit Adalıoğlu’nun (50) naaşı morgdan alınarak cenaze nakil aracıyla Kahramanmaraş Havalimanı’na getirildi. Türk bayrağına sarılı naaş tören mangasının omuzlarında aprondaki katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından Adalıoğlu’nun özgeçmişi okundu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, törende yaptığı konuşmada şehit Albay'la ilgili yürek sızlatan gerçekleri açıkladı.
Şehit Albay Adalıoğlu’nun 28 yıllık meslek hayatında büyük fedakarlıklarla çalıştığını vurgulayan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, “Kahraman arkadaşımız geçtiğimiz ay emekli dilekçesini vererek, mesleğini şerefiyle onuruyla yaptığı bu kutsal görevi tamamlamak üzereyken deprem olayından sonra, asrın felaketini yaşadığımız bugünlerde emekliliğini dondurarak gönüllü olarak burada görev yapmıştır.” dedi.
Depremzedelere yardım için koşarken kaza olmaması için hassasiyet gösterdiklerine işaret eden Çetin, “2 bin 100 saat uçuş yaptık, 600 tona yakın malzeme taşıdık, binlerce aracımız afet bölgesindeki kurtarma faaliyetine katıldı bir kaza olmasın diye hassasiyetle durduk ama maalesef kahraman arkadaşımı ebediyete uğurladık.” diye konuştu.