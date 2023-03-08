Deprem bölgesine gönüllü giden Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu! Emekliliğini dondurup...

Depremzedelere yardım için koşarken kaza olmaması için hassasiyet gösterdiklerine işaret eden Çetin, “2 bin 100 saat uçuş yaptık, 600 tona yakın malzeme taşıdık, binlerce aracımız afet bölgesindeki kurtarma faaliyetine katıldı bir kaza olmasın diye hassasiyetle durduk ama maalesef kahraman arkadaşımı ebediyete uğurladık.” diye konuştu.