Deprem bölgesine giden Yusuf Güney, esnafa isyan etti

DEPREMZEDELER İÇİN ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı ve vatandaşların hayatını kaybettiği deprem bölgesine yardım kampanyaları başlatıldı. Depremi öğrenir öğrenmez bu sabah Elazığ'a uçan Yusuf Güney, depremzedelere yardım için esnaftan battaniye, bot, mont gibi malzemeler aldı. Ünlü şarkıcı, 30 liralık battaniyeyi kendisine 120 liraya satmak isteyen fırsatçı esnafa sitem etti.