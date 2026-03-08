Şarkıcı Çelik neden göstere göstere hayır işi yapıyor? Çelik eleştirilere cevap verdi!

Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi deprem bölgesinde esnafı dolaşıp veresiye defterindeki borçları kapatmasına yönelik gelen, ''Gizli yapsaydın'' eleştirilerine Kuran'dan ayetle cevap verdi. Bakara suresine göndermede bulunan Çelik, ''Bazen sadakanın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda olabilir. Böylece halk, sadaka vermeye teşvik edilmiş olur. Kalpteki niyet tertemiz olduktan sonra'' mesajı verdi.

Abone ol

Ünlü şarkıcı Çelik, Ramazan ayında Hatay’da depremzede vatandaşlara destek olmak için bakkal, market ve eczaneleri dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları ödedi. Sanatçı, yaptığı yardımı “Denizde bir su damlasıyım” sözleriyle anlatmıştı. Son paylaşımı ile de hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.

Kimi destekledi, kimi eleştirdi...

Ramazan'da deprem bölgesinde esnafı dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları kapatan ünlü şarkıcının bu eylemini sosyal medyadan paylaşması toplumu ikiye böldü.

Destek verip alkışlayanların çoğunlukta olmasına rağmen bir kesimin eleştirisi, ''İyiliğin gizli yapılması gerektiği'' yönünde oldu.

Çelik Erişçi kendisine gelen eleştitilere Kuran'dan örnek vererek yanıtladı.

Erişçi'nin açıklaması şöyle....

Bir süredir bakkal ve eczaneleri geziyor, borç/veresiye defterlerini kapatıyorum. Peki sizce ben bunları neden göstere göstere, açıktan yapıyorum?

Bakara Suresi 274. ayet, mallarını gece-gündüz, gizli-açık Allah yolunda (hayra) harcayanların mükafatlarının Allah katında olduğunu, bu kişilerin korku ve üzüntü yaşamayacaklarını müjdeler. İnfakın zaman ve yöntemine bakılmaksızın samimiyetle yapılmasının önemini vurgulayan ayet, infak edenlerin huzuruna dikkat çeker.

Demek ki, bazen sadakanın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda olabilir. Böylece halk, sadaka vermeye teşvik edilmiş olur. Kalpteki niyet tertemiz olduktan sonra...bir takım yorumları/eleştirileri boş ve gereksiz görüyorum.

Kur’an okumamış, kulaktan duyma bilgilerle ahkam kesen/çok bilen/ boş konuşan / oturduğu yerden poposunu kaldırmaktan ve başkaları için herhangi bir şey yapmaktan aciz kişileri değerlendirmeye almıyorum.