Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor: Murat Kurum depremzede aileye misafir oldu

"İSTİYORUZ Kİ HERKESİN YÜZÜ SİZİN GİBİ GÜLSÜN"

Bakan Kurum, "Çok zor günler geçirdik hep birlikte. Ama bir olduk devletimizin sayesinde hep birlikte o mücadeleyi verdik. Ve gerçekten sizlerin sayesinde bu hale geldik. İnşallah tüm kardeşlerimiz, tüm vatandaşlarımız sizin gibi evlerine kavuşana kadar çalışacağız, çabalayacağız. İstiyoruz ki herkesin yüzü sizin gibi gülsün" dedi.